Jugendliche treffen sich am Hopfenmuseum - jetzt müssen sie wohl Bußgeld zahlen

Die Polizei entdeckt mehrere Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten, die sich beim Hopfenmuseum in Wolnzach treffen. Jetzt ist wohl ein Bußgeld fällig.

Immer wieder gehen bei der Polizei in Geisenfeld telefonische Mitteilungen ein, dass sich mehrere Jugendliche beim Hopfenmuseum in Wolnzach treffen. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit im Rahmen der Streife konnten die Beamten am Mittwoch gegen 20.50 Uhr auch wieder vier Personen antreffen.

Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz: Jugendliche treffen sich beim Hopfenmuseum in Wolnzach

Noch vor der Kontrolle konnte laut Polizei einer flüchten. Die anderen drei wurden angehalten und überprüft. Da sie alle aus verschiedenen Haushalten stammen, wird ein Bußgeldverfahren gegen sie eingeleitet. Die Angezeigten sind zwischen 16 und 24 Jahre alt. (nr)

