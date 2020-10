10:00 Uhr

Jugendlichen mit Hammer attackiert und schwer verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt nun die Polizei in Eichstätt gegen einen 18-Jährigen.

Ein 18- und ein 17-Jähriger gerieten an einem Jugendtreff bei Pollenfeld in Streit. Als der Jüngere sich entfernen wollte, verfolgte ihn der 18-Jährige mit einem Hammer und schlug auf ihn ein.

Schwer verletzt worden ist am Donnerstagabend in Weigersdorf ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus dem Landkreis Eichstätt. Ein 18-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, hatte mit einem Hammer auf ihn eingeschlagen.

Es war gegen 22.15 Uhr, als der 18-Jährige mit dem 17-Jährigen an einem Jugendtreff in Weigersdorf bei Pollenfeld (Landkreis Eichstätt) in einen verbalen Streit geriet. Als sich der Jugendliche entfernen wollte, verfolgte ihn der 18-Jährige mit einem Hammer und schlug, wie es im Polizeibericht heißt, laut Zeugenangaben mehrfach mit dem Hammer auf den 17-Jährigen ein. Dabei traf der Schläger auch den Kopf des Jugendlichen.

Als die Polizei am Tatort eintraf, war der 17-Jährige bereits in die Klinik Eichstätt gebracht worden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 18-Jährige wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später von der Polizei in der Wohnung eines Freundes aufgefunden. Er stand, wie es weiter heißt, leicht unter Alkoholeinfluss. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde im Anschluss die Wohnung des 18-Jährigen nach der Tatwaffe durchsucht. Diese konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Eichstätt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den jungen Mann. (nr)

Themen folgen