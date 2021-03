Jugendlicher zielt in Ingolstadt mit Softair-Pistole auf einen Radfahrer

Als ein 43-Jähriger im Klenzepark in Ingolstadt an einer Gruppe junger Männer vorbeiradelte, erlebte er eine böse Überraschung. Einer der Jugendliche hat mit einer Softair-Pistole auf ihn gezielt.

Als ein Mann am Montagabend durch den Klenzepark in Ingolstadt radelte, haben ihn fünf Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Softair-Pistole beschossen. Die jungen Leute saßen auf einer Bank und als der 43-Jährige an ihnen vorbeifuhr, drückte einer von ihnen mit der Pistole ab.

Der Radfahrer hört im Klenzepark einen lauten Knall, wurde aber nicht getroffen

Der Radfahrer hörte laut Polizei einen deutlichen Knall, wurde jedoch nicht getroffen. Während er über den Notruf die Polizei verständigte, entfernten sich die Jugendlichen in Richtung Leo-von-Klenze-Schule. Der Radfahrer verfolgte sie bis zur dortigen Bushaltestelle. Dort pöbelte ihn der Schütze an, anschließend gingen die Jugendlichen weiter.

Die Polizei traf schließlich noch vier der jungen Männer an. Es handelte sich um 15, 16, 18 und 19 Jahre alte Schüler aus Ingolstadt, Hepberg und Kösching, der Schütze selbst war nicht mehr vor Ort. Die Schusswaffe wurde erst später in einer Wiese gefunden. (nr)

