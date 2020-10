vor 50 Min.

Junge Gruppen zu Gast

Das 10. Jazzfestival startet heute mit dem Auftakt-Konzert im Audi Forum. Es folgen weitere mit der „Zukunft des Jazz“

Natürlich hätten sich die Verantwortlichen des Birdland Jazzclubs Neuburg und des Bayerischen Rundfunks zum runden Geburtstag andere Umstände gewünscht. „Aber es ist nun mal so, und wir werden das Beste daraus machen“, gibt sich Manfred Rehm, seit Jahrzehnten Kopf des Neuburger Jazzclubs und von Beginn an der Programmverantwortliche für das Birdland Radio Festival vor dessen zehnter Auflage, die am heutigen Donnerstag im Audi Forum Ingolstadt mit einem Konzert der South West Oldtime All Stars (20.00 Uhr) beginnt, optimistisch.

Dass Corona bei einem der publikumsintensivsten und erfolgreichsten Jazzfestivals Europas Regie führen würde, war Rehm schon im Frühjahr klar, als der Lockdown den Konzertbetrieb im Keller unter der Hofapotheke vorübergehend zum völligen Stillstand brachte. „Ich hatte damals die Idee, nicht unbedingt große Namen zu präsentieren, sondern die Zukunft des Jazz, also junge Gruppen aus Europa“, rekapituliert der erfahrene Clubmanager.

Die Tinte unter den Verträgen war getrocknet, als das Virus alles veränderte. „Nach dem Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Mailand, wo er auf die Bedeutung der Kultur zwischen Deutschland und Italien hingewiesen hatte, kam mir die Idee, den Schwerpunkt des 10. Birdland Radio Festivals ganz auf Deutschland und Italien zu legen“, erklärte Rehm. Als Mann der Tat traf er sich in der vergangenen Woche in München mit dem italienischen Generalkonsul Enrico De Agostini – einem Jazzfan – und vereinbarte mit diesem eine Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Generalkonsulat, dem italienischen Kulturinstitut in München, dem BR und dem Birdland Jazzclub Neuburg.

Das nunmehr offizielle Programm sieht nach dem heutigen Auftakt-Konzert im Audi Forum Ingolstadt am Freitag, 23. Oktober, das Gastspiel des deutschen Trompeters und Till-Brönner-Protegés Maik Krahl vor, auf das sich tags darauf am Samstag, 24. Oktober, eine erlesene italienische Duo-Performance des Pianistin Rita Marcotulli und des Akkordeonisten Luciano Biondini anschließt. Die heiße Phase des 10. Birdland Radio Festivals eröffnet am Freitag, 13. November, der renommierte Altsaxofonist Rosario Giuliani und der Pianist Pietro Lussu. Das Duo will dem 100. Geburtstag von Bebop-Übervater Charlie Parker huldigen. Zwei exzellente Gitarristen von Weltruhm, nämlich der Belgier Philip Catherine und der Deutsche Paulo Morello, gastieren mit Bassisten Sven Faller am Samstag, 14. November. Das Neuburger Stadttheater dient dem italienischen Pianisten Stefano Bollani am Donnerstag, 19. November, als Bühne für eine atemberaubende Solo-Interpretation des Musicals „Jesus Christ Superstar“. Am Freitag, 20. November, verzaubert dessen Landsmann Daniele di Bonaventura den Hofapothekenkeller mit seinem Bandoneon sowie Liedern der Widerstands- und Revolutionsbewegung. Die Ehre, das große Finale mit einem live aus Neuburg übertragenen „halben“ Konzert einläuten zu dürfen, obliegt in diesem Jahr dem Trio der deutschen Harfinistin Katrin Pechlof. (rk)

