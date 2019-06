vor 4 Min.

Junge Oper: Neuburg wird zu Klein-Verona

Junge Oper wagt sich an Verdis La Traviata. Inszenierung ist als Open Air im Garten des Schlossmuseums geplant. Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter.

Im August haben sich die Neuburger Opernsänger etwas ganz Besonderes vorgenommen: Mit ihrer elften Produktion wagt sich die Junge Oper an Verdis La Traviata, eine der drei beliebtesten Opern weltweit.

Und das ist kein Wunder. Verdis Musik besticht durch Brillianz und Dramatik- und wer hat die Melodie des Trinklieds noch nicht gepfiffen? Die Geschichte der Kurtisane Violetta ist ein Klassiker der Literatur und prädestiniert für die italienische Oper:

Junge Oper Neuburg: Darum geht es

Der Tenor Alfredo verliebt sich in die Sopranistin Violetta. Diese gibt für ihn ihren Lebenswandel in Paris auf und zieht mit ihm aufs Land, um ihre Tuberkulose zu heilen. Im zweiten Akt kommt Alfredos Vater und bringt Violetta dazu, ihren Geliebten zu verlassen. Die Beziehung seines Sohnes zu einer Kurtisane ist gesellschaftlich nicht haltbar und verhindert die Heirat für Alfredos Schwester. Todkrank und wieder in Paris empfängt Violetta im dritten Akt Alfredo samt Vater. Trotz aller Reue und des Wunsches Violetta zu retten, stirbt sie, die Hilfe kam zu spät!

Lauren Francis in der Hauptrolle, die diese Rolle bereits unter anderem in der Residenz in München und auf Deutschlands größter Freilichtbühne Tecklenburg, gesungen hat, gibt ihre Erfahrungen an die jungen Darsteller weiter. Neben dem Tenor vom Gärtnerplatztheater, Franz Garlik, wird auch wieder der Neuburger Verdi-Bariton Ben Maier in der fordernden Rolle des Papa Germont zu sehen sein. In den weiteren Rollen stehen die Neuburger Seppi Dünstl, David Munzinger, Katrin Mitko, Hubert Häckl und Maria Maxbauer.

Junge Oper Neuburg: Das sind die Termine

Mit insgesamt 17 Darstellern und einem siebenköpfigen Orchester aus Graz verwandelt der Regisseur Franz Garlik Neuburg in Klein-Verona und bietet mit dem italienischen Dirigenten Stellario Fagone (Staatsoper München) ein ganz besonderes Event für die Sommerzeit.

Als weitere Gäste werden die Ballettschule Haas und die Wuislers mit dabei sein. (nr)

Termine: 9., 10. und 24. August, jeweils 20 Uhr im Garten des Stadtmuseums Neuburg. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Festsaal „Schlosshof“ des Sporthotels Dünstl statt. Vorverkauf im Donaukurier, Tickets kosten 19,50 Euro und 15,50 Euro ermässigt. Abendkasse zuzüglich 3 Euro.

Themen Folgen