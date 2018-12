12:36 Uhr

Jungen Mann grundlos geschlagen und getreten

Ein 21-Jähriger hatte mitten in Schrobenhausen eine schmerzhafte Begegnung. Er wurde aus einer Gruppe heraus geschubst und getreten. Was seiner Begleiterin passiert ist.

Diesen Abend wird ein 21-jähriger Schrobenhausener so schnell nicht vergessen. In den frühen Morgenstunden des Sonntags war er mit einer 20-Jährigen in der Innenstadt auf dem Weg nach Hause und kam dabei an einer Gruppe von circa acht jungen Erwachsenen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren vorbei. Aus laut Polizei bislang unbekannten Gründen wurde der 21-Jährige von einer Person aus der Gruppe von hinten geschubst oder geschlagen, sodass er zu Boden ging. Als der Getretene am Boden lag, wurde er zudem mit dem Fuß traktiert.

Die Freundin des jungen Mannes wurde nicht angegangen

Die Freundin des jungen Mannes wurde nicht angegangen. Nach dem Übergriff entfernte sich die Gruppe aus der Innenstadt in Richtung Regensburger Straße. Durch den Sturz zog sich der 21-Jährige eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu. Er musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder der besagten Gruppe machen können, werden gebeten sich unter Telefon 08252/89750 bei der Polizei zu melden. (nr)

