vor 51 Min.

Junger Neuburger wegen Volksverhetzung vor Gericht

Weil ein 19-Jähriger unter anderem ein Hakenkreuz auf Facebook gepostet hat, wird ihm der Prozess gemacht. Sein Handeln kann er nur teilweise erklären.

Heutzutage gehört es zum Dogma zwischenmenschlicher Kommunikation, seine gedanklichen Ergüsse ins große weite Web hinauszublasen. Menschen von schlichtem Gemüt tun dies mitunter unverschlüsselt und unter richtigem Namen. Ist die Mitteilung allerdings strafbar, lässt sich der Urheber identifizieren und findet sich schnell vor Gericht wieder – zumal Polizisten inzwischen auf sozialen Plattformen nach eben diesen Inhalten suchen. Ins Netz gegangen ist ihnen nun ein 19-jähriger Auszubildender aus Neuburg, der sich am Dienstag mit den Vorwürfen der Volksverhetzung und der Verbreitung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen konfrontiert sah.

Junger Neuburger soll Ende 2016 ein Hakenkreuz auf Facebook gepostet haben

Wie die Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht in ihrer Anklageschrift formulierte, hatte der Neuburger gegen Ende 2016 in einer öffentlich zugänglichen Facebook-Gruppe das Bild eines Hakenkreuzes gepostet, das von jüdischen Davidsternen umgeben war. Darüber hat der zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alte Jugendliche den Kommentar „Wird bestimmt jemanden hier triggern“ gesetzt. Doch damit nicht genug: Etwa ein halbes Jahr darauf soll er, wie ihm Staatsanwalt Johannes Riederer vorwarf, die Worte „Flüchtlingsheime anzünden und kleine Kinder und Frauen, die ausländisch aussehen, verprügeln“ in derselben Gruppe veröffentlicht haben.

Der Angeklagte rechtfertigte die beiden Facebook-Kommentare mit vier Silben: Provokation. Auf Nachfragen von Richter Gerhard Ebner berichtete er, dass er zunächst in der Gruppe gelandet sei, weil Menschen seines Bekanntenkreises dort verkehrten. „Um rechtes Zeug ausfindig zu machen und strafrechtlich zur Anzeige zu bringen“, erklärte der junge Erwachsene deren Motiv. Auch er habe wohl das Hakenkreuz gepostet, um Anhänger eben solchen Gedankenguts zu ärgern. Ähnlich sei es im zweiten Fall gewesen, an den er sich – wie auch an den ersten – nicht so recht erinnern kann. Der Angeklagte machte deutlich, dass er mit der rechten Szene „nichts am Hut“ habe und auf politisch angehauchten Seiten nicht mehr aktiv sei.

Richter sieht in den Taten des Neuburgers einen „einmaligen Ausrutscher“

Staatsanwalt Johannes Riederer setzte der Aussage des 19-Jährigen entgegen, sich dauerhaft innerhalb dieser Facebook-Gruppe herumgetrieben zu haben. Der Angeklagte, sagte er, sei von November 2016 bis Juni 2017 dort eine lange Zeit Mitglied gewesen und habe Kommentare veröffentlicht. Auch Richter Gerhard Ebner stellte klar: „Tatsache ist, dass die Einträge auf Ihrem Rechner gefunden wurden.“ In seinen Augen aber handelte es sich dabei nicht um die Tat eines Faschistoiden, sondern um einen „einmaligen Ausrutscher“ eines zur Tatzeit 17-jährigen Teenagers, der keine Vorstrafen besitzt.

Staatsanwalt und Richter verständigten sich am Ende darauf, das Verfahren vorläufig einzustellen – unter der Voraussetzung, „empfindliche Auflagen“ gegen den Angeklagten zu verhängen. Der Auszubildende muss nun einen Geldbetrag von 650 Euro in zwei Monatsraten zu je 325 Euro an den Neuburger Hospizverein zahlen. Ist der Betrag beglichen, gilt das Verfahren als eingestellt. In seiner Belehrung hob Richter Ebner die Reichweite hervor, die das Handeln des Angeklagten habe und mahnte den jungen Erwachsenen, sich künftig von Hitlergruß und Hakenkreuz fernzuhalten: „Pass mit diesen Sachen auf.“

Themen Folgen