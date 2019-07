vor 21 Min.

Jungfeuerwehr trifft sich in Rennertshofen

Zum 12. Mal beim „Spiel ohne Grenzen“

Von Michael Geyer

Der 12. Kreisjugendfeuerwehrtag, den die Jugendfeuerwehren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im Zweijahresrhythmus veranstalten, findet am 20./21. Juli am Schulsportgelände in Rennertshofen statt. Die Marktgemeinde ist bereits zum zweiten Male Austragungsort dieser „Olympiade“ des Feuerwehrnachwuchses.

Premiere war 1997, damals noch unter Federführung des ehemaligen Kreisjugendfeuerwehrwarts Josef Friedl aus Hatzenhofen. Die Veranstaltung kehrt damit quasi an ihre Geburtsstätte zurück. Heuer sind auch vier Gruppen aus dem Partnerlandkreis Saale-Orla mit am Start, die von der dortigen Jugendfeuerwehrleitung begleitet werden.

Am Konzept hat sich in all den Jahren nicht viel verändert. Zum Kreisjugendfeuerwehrtag gehört schon immer ein Zeltlager für die Jugendlichen, die voller Begeisterung dabei sind und so den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehren sichern. Nach dem Zeltaufbau begrüßt am Samstag um 12.30 Uhr Kreisjugendfeuerwehrwart Jürgen Schreier die Gruppen. Danach sprechen Landrat Peter von der Grün, Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck, Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier und Rennertshofens Kommandant Michael Ritschel ihre Grußworte. Von 13 bis 16.45 Uhr findet ein Orientierungsmarsch durch Rennertshofen statt, bei dem die Mädchen und Burschen einen Eindruck von der Marktgemeinde gewinnen können, aber auch an verschiedenen Stationen ihre Kenntnisse und ihr Können unter Beweis stellen sollen. Es folgen ein gemeinsamer Gottesdienst in der Pfarrkirche und das Abendessen, ehe der Samstag bei einer geschlossenen Abendveranstaltung mit Musik in der Turnhalle ausklingt.

Am Sonntag steht dann nach einem gemeinsamen Frühstück das „Spiel ohne Grenzen“ auf dem Programm. Die einzelnen Jugendgruppen werden über zwei Tage bewertet und dürfen bei der abschließenden Siegerehrung um 16 Uhr ihre Pokale entgegennehmen. Am Sonntagnachmittag findet zuvor noch eine feuerwehrtechnische Vorführung statt. Am kompletten Sonntag sind auch gerne Besucher erwünscht. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Themen Folgen