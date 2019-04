23.04.2019

Jupa sieht Abschlussfeier skeptisch

Worauf sich die Kritik an der Party bezieht

Von Christof Paulus

Am 11. Juli soll auf der Brandlwiese eine große gemeinsame Feier aller Schulabsolventen in Neuburg stattfinden. In der vergangenen Sitzung des Neuburger Jugendparlaments wurden dazu kritische Stimmen laut. So gaben die Abgeordneten unter anderem an, dass die Feier sich in Teilen mit der Zeugnisübergabe der Paul-Winter-Realschule überschneiden werde. Außerdem bedauerte die Runde das frühe Ende der Feier, das für 19 Uhr angesetzt ist. Die gemeinsame Feier soll unter anderem bewirken, dass keine vereinzelten Partys verschiedener Abschlussklassen mehr im Hofgarten stattfinden. Daran, dass dieser Plan aufgeht, wurden in der Sitzung Zweifel laut. So nahmen die Abgeordneten an, dass diese Partys spontan und unorganisiert weiterhin stattfinden werden - in dem Fall dann aber ohne Beaufsichtigung. Ausgearbeitet wurde das Konzept von Elisabeth Hagn vom Jugendzentrum Neuburg, unter Mitwirkung unter anderem von Schülern und deren Vertretern.

Jugendreferentin Doris Stöckl sagte in diesem Zusammenhang, dass auch sie sich eine andere Lösung für die Schulabschlussfeiern gewünscht habe. Sie fügte an, dass es einfacher sei, kleinere und über mehrere Termine verteilte Mengen an feiernden Schülern unter Kontrolle zu halten als bei der nun geplanten gemeinsamen Abschlussfeier. Allerdings sehe sie ein, dass für die Lösung der Vorjahre das Personal fehle. Viele Ehrenamtliche von Kreisjugendring und Jugendzentrum hätten nicht die Zeit, um mehrere, verteilt stattfindende Feiern zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus konkretisierte das Jugendparlament in seiner Sitzung die Planungen für die Neuburger Autotage. Dort wird es mit einem Stand vertreten sein, um auf die Gefahren von Fahren unter Alkoholeinfluss aufmerksam zu machen. Auch mit dem Neuburger Stadtbild beschäftigte sich das Jugendparlament: Einige der Abgeordneten regten an, in der Öffentlichkeit mehr Abfalleimer zu errichten und diese mit einem Mülltrennungssystem zu versehen.

