Jusos stellen sich für Kommunalwahl neu auf

Der bisherige Vorsitzende Andreas Fischer gibt sein Amt ab. Matthias Stark übernimmt - und nennt gleich erste Ziele.

Von Fabian Kluge

Die Kommunalwahl 2020 – auf dieses politische Großereignis bereiten sich die Neuburger Jusos bereits jetzt vor. Am Donnerstag gab es an der Spitze der Arbeitsgemeinschaft einige Veränderungen. Der bisherige Vorsitzende Andreas Fischer stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als Gewerkschafts-, Ortsvereins- und Kreisverbandsmitglied fehle ihm für die Aufgabe schlicht die Zeit. Sein Nachfolger Matthias Stark aus Neuburg und seine beiden Stellvertreterinnen Anna Wahlich sowie Lena Rein wurden in der Blauen Traube allesamt einstimmig gewählt.

Zuvor blickte Andreas Fischer auf seine zweijährige Amtszeit zurück. Dabei hob er vor allem die zahlreichen Info-Stände der Jusos hervor, wo die jungen Politiker mit den Menschen ins Gespräch kamen. Stolz waren die Jusos auch auf den Einsatz, als 2017 die Schulabschlussfeiern verboten werden sollten. Damals hätten die Mitglieder einen Antrag gestellt, damit heuer auch wieder die Schlussfeiern stattfinden können.

Neuburger Jusos: Wahlkampf für die Europawahl

Auch in den kommenden Monaten und Jahren stehen viele Punkte auf der Agenda der Jusos, wie der neue Chef Matthias Stark betont: „In wenigen Wochen steht die Europawahl an. Dort nehmen viele Kräfte teil, die Europa eigentlich auflösen wollen. Dabei ist Europa gerade für die junge Generation maßgeblich.“ Deshalb wollen die Jusos bis zum 26. Mai noch ordentlich Wahlkampf betreiben, verspricht der 34-Jährige.

Doch das noch größere Ziel der Jusos ist die Kommunalwahl 2020. „Wir wollen für Neuburg etwas verändern, etwas bewegen. Deshalb stellen wir bis zur Wahl in enger Zusammenarbeit mit der SPD ein sinnvolles Konzept auf, das in fünf Jahren auch umsetzbar ist.“ Dabei soll es vor allem um zwei zentrale Themen gehen. „Einerseits um Wohnraumknappheit: Wir müssen bezahlbaren Wohnraum auch für Leute ohne großes Gehalt wie Berufseinsteiger, Alleinerziehende oder Senioren schaffen“, erklärt Stark.

Jusos in Neuburg wünschen sich bessere Rad-Infrastruktur

Das zweite wichtige Thema dreht sich um den Verkehr. „Wir sind interessiert an einer verbesserten Fahrrad-Infrastruktur“, sagt der 34-Jährige, betont aber auch: „Dabei dürfen wir die Parkplatznot in Neuburg aber nicht weiter vergrößern, sondern sollten sie im besten Falle sogar entlasten.“ Die neue Vorstandschaft ist für die kommenden zwei Jahre gewählt.

