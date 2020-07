vor 33 Min.

Justiz: Bluttat von Bittenbrunn vor dem Schwurgericht

Plus Eine 29-jährige Frau hat im Dezember ihren Freund erstochen. Die Tat hatte in Neuburg Entsetzen ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt erhebt jetzt Anklage wegen Totschlags.

Von Winfried Rein

Die Bluttat kurz vor Weihnachten 2019 hat den Neuburger Stadtteil Bittenbrunn erschüttert: Eine 29-jährige Frau hat im Streit ihren 41-jährigen Freund erstochen. Das Opfer hatte keine Überlebenschance. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Anklage wegen Totschlags.

Der Prozess gegen die 29-Jährige findet vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Ingolstadt statt. Einen Termin gibt es noch nicht. „Wir haben eine Anklage wegen des Verdachts des Totschlags erhoben“, bestätigt die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Grape. Die Beschuldigte sitzt seit des tödlichen Streits am 23. Dezember in Untersuchungshaft. Bisher hat sie sich zur Tat noch nicht geäußert. Der Vorfall hatte sich in einem der neuen Mehrfamilienhäuser in der Eulatalstraße in Bittenbrunn ereignet.

Alkohol und Drogen könnten verheerende Rolle gespielt haben

Weil sich das Geschehen ausschließlich in der Wohnung abgespielt hat, blieb die Tat damals von der Nachbarschaft weitgehend unbemerkt. Gegen 2.30 Uhr, so die Ermittlungen der Polizei, hatte die 29-Jährige, die aus Sachsen-Anhalt stammt, selbst den Rettungsdienst angerufen. Sanitäter und Notarzt haben noch versucht, das Opfer zu reanimieren – jedoch ohne Erfolg. Der Körper des 41 Jahre alten Mannes, der ebenfalls aus Sachsen-Anhalt stammte, wies laut Polizei mehrere Messerstiche auf, mindestens einer davon war tödlich.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Kranfahrer, der seit einiger Zeit in Neuburg-Nord gewohnt hatte. Die 29-jährige Frau war in der Wohnung nicht gemeldet. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus. Vermutlich sei ein Streit vorausgegangen, auch Alkohol und Drogen könnten eine verheerende Rolle bei der Auseinandersetzung gespielt haben.

Staatsanwaltschaft Ingolstadt: Anklage wegen Todschlags

Umstände und Ablauf der Tat müssen jetzt vor dem Schwurgericht in Ingolstadt geklärt werden. Für die Staatsanwaltschaft steht fest, „dass hier kein strafbefreiender Rücktritt von der Tat vorliegt“, so Andrea Grape. Für einen solchen Rücktritt verlangt die Rechtsprechung, dass die Beschuldigte alles unternimmt, um das Opfer noch zu retten.

Im Falle Bittenbrunn war aber offenbar bereits einer der Messerstiche tödlich. Den genauen Tathergang wird das Schwurgericht auch anhand der rechtsmedizinischen Gutachten beurteilen müssen.

