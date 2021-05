Das digitale Landgericht

Ingolstadt ist das erste Gericht, in dem bayernweit die digitale Akte regulär eingeführt wird. Jetzt hat sich der Justizminister das Projekt vor Ort angeschaut

Die elektronische Akte wird an sechs Pilotgerichten erprobt. Diese sind die Landgerichte Landshut, Regensburg und Coburg, seit Herbst 2019 das Amtsgericht Straubing, seit Sommer 2020 das Amtsgericht Dachau sowie seit diesem Jahr auch das Oberlandesgericht München.

Da die Pilotphase an den Landgerichten bereits erfolgreich durchgeführt wurde, erfolgte am Landgericht Ingolstadt die erste Regeleinführung. Seit Montag setzt das Gericht bei neuen Zivilverfahren erster Instanz nur noch elektronische Akten ein.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich überzeugte sich vor Ort von dem Projekt: „Die Welt wird immer digitaler. Deshalb treibt die Justiz die Digital-Offensive weiter voran. Das verkürzt Verfahren, erspart Wartezeiten und schützt in Zeiten der Pandemie die Gesundheit der Prozessbeteiligten.“

Dem Beginn der Einführung der elektronischen Akte ging eine mehrjährige Pilotierung voraus, in der bis heute über 37.000 Verfahren rein elektronisch geführt wurden. Eisenreich betonte: „Die Erfahrungen bei der Pilotierung der elektronischen Akte sind sehr positiv. Gerade bei der Vielzahl an Dieselklagen können die Vorteile der elektronischen Akte auch in Ingolstadt genutzt werden.“ Eisenreich weiter: „Noch im Laufe dieses Jahres soll die Regeleinführung der E-Akte in Zivilverfahren – neben den Pilotgerichten und dem Landgericht Ingolstadt – an sieben weiteren bayerischen Landgerichten erfolgen.“ Der elektronische Rechtsverkehr ist bereits bei allen Gerichten im Freistaat eingeführt.

Das Landgericht Ingolstadt setzt neben der E-Akte auch auf Videotechnik. Die Richterinnen und Richter haben dort seit Jahresbeginn knapp 250 Verhandlungen in Zivilsachen über eine Videokonferenzanlage durchgeführt. Minister Eisenreich: „Beim Ausbau der Video-Verhandlungen setzt die bayerische Justiz auf ein Zwei-Säulen-Konzept. Säule 1: Bis Ende Juni sollen alle 99 bayerischen Gerichte mit Videokonferenzanlagen ausgestattet sein (im April 2021 waren es 78). Säule 2 ist die Freigabe von Microsoft Teams für Videoverhandlungen. Nach der erfolgreichen Pilotierung wurde der Einsatz nun bayernweit freigegeben.“

Im Zivilprozess gibt es bereits weitreichende Möglichkeiten für den Einsatz von Video-Technik. Der Justizminister fordert, die Möglichkeiten für den Video-Einsatz im Strafverfahren zu erweitern: „Wenn Zeugen etwa wegen Reisebeschränkungen nicht im Gerichtssaal erscheinen können, sollten sie in der Hauptverhandlung per Video vernommen werden können.“(nr)