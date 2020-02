18:12 Uhr

Justiz: Wurden die „FCB-Schmierer“ geködert?

Dieses Foto entstand im August 2017. Es zeigt Schmierereien auf der B16-Brücke in Feldkirchen. Die Stadt Neuburg bringt grundsätzlich alle Sachbeschädigungen zur Anzeige, so der Pressesprecher.

Plus Zwei Männer aus dem Landkreis stehen vor Gericht, weil sie in Neuburg städtische Bauwerke besprayt haben sollen. Nach einer Wende steht die Polizei im Visier.

Von Dorothee Pfaffel

Seit ein paar Jahren tauchen im Stadtbild Neuburgs immer wieder Graffiti-Schmierereien mit den Namen von Fußballclubs auf. Nun müssen sich zwei junge Männer aus dem Landkreis wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten, weil sie diejenigen gewesen sein sollen, die mit den Schriftzügen „FCB“ und „ FC Bayern“ vor allem städtische Bauwerke verschandelt haben sollen. Am Dienstag begann der Prozess – wurde aber gleich wieder ausgesetzt. Denn es gab eine unerwartete Wendung, die die eigentlichen Taten in den Hintergrund treten ließ: Die Verteidiger der beiden Angeklagten stellten den Antrag, das Verfahren wegen eines „schwerwiegenden Verfahrensverstoßes“ einzustellen. Neuburger Polizisten sollen, so die Ausführungen von Rechtsanwalt Marco Noli, wenigstens eine der Taten provoziert haben, indem sie selbst „TSV 1860“ und „FUCK FCB“ auf die Brücke an der B16 gesprayt hätten. So wollten sie den Tätern eine Falle stellen. Die Verteidigung sieht dieses mutmaßliche Vorgehen der Polizei bei den Ermittlungen – das laut Noli von einer Wildkamera aufgezeichnet wurde – als rechtswidrig an.

Der Prozess begann zunächst, wie jeder Prozess beginnt. Richter Gerhard Ebner überprüfte die Personalien der Beschuldigten, der eine ist 20 Jahre alt, der andere 26. Dann verlas Staatsanwältin Carola Sciurba die Anklageschrift: Zu einem nicht mehr genauer bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Januar 2016 und Dezember 2017 sollen die Beschuldigten mehrere Bauwerke der Stadt Neuburg mittels Graffiti-Dosen beschädigt oder mit Aufklebern versehen haben. „FCB“ oder „FC Bayern“ prangte danach an den Wänden. Mindestens 20.250 Euro Sachschaden sei dadurch entstanden, sagte die Staatsanwältin. Insgesamt 81 Taten werden den jungen Männern zur Last gelegt, die teilweise mit anderweitig Verfolgten begangen worden seien. Hinzu kommt laut Staatsanwaltschaft noch eine weitere Schmiererei in einer Gemeinde im Landkreis Eichstätt. Amtsgericht Neuburg: Die Verteidigung stellte einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens Anschließend erhob sich Rechtsanwalt Noli und erläuterte in seinem Antrag, dem sich der zweite Verteidiger, Markus Fischer, anschloss, das sogenannte „Verfahrenshindernis“. Liegt ein solches Hindernis vor, hat das laut Strafprozessordnung zur Folge, dass das Verfahren gegen die Beschuldigten eingestellt wird. Noli: Der Verdacht gegen seinen Mandanten ergebe sich lediglich daraus, dass dieser zu einer der Tatzeiten in der Nähe des Tatorts gesehen worden sei. Daraufhin sei eine Hausdurchsuchung angeordnet worden, bei der die Polizei dann Spraydosen vorfand. Dem voraus sei aber Folgendes gegangen, wie Anwalt Noli berichtete: Bei der Brücke an der B16 im Bereich Neuburg seien von der Polizeiinspektion Neuburg im Juli 2017 zwei Wildkameras mit Bewegungsmelder und Nachtsichtfunktion installiert worden, um etwaige Sachbeschädigungen aufzuzeichnen. Dies sei von der Staatsanwaltschaft als „Einsatz technischer Hilfsmittel“ angeordnet worden. Ob die Angeklagten tatsächlich auf den Aufnahmen der Kameras auszumachen sind, zu dieser Frage kam es am Dienstag vor Gericht gar nicht. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Stattdessen ließ Noli eine Bombe platzen: Betrachte man die Fotodateien der Kameras genauer, sagte er und legte Richter und Staatsanwältin ein ausgedrucktes Foto vor, sei darauf zu erkennen, dass eine der beiden Personen, die „FUCK FCB“ auf den nördlichen Brückenpfeiler gesprüht haben, ein uniformierter Polizeibeamter sei. Dieser Verdacht würde noch dadurch erhärtet, so Noli, dass ein polizeilicher Sachbearbeiter mit dem Eigentümer der Brücke, dem Staatlichen Bauamt Ingolstadt, bereits zuvor besprochen habe, dass die zu diesem Zeitpunkt besprühte Wand vom Bauhof mit weißer Farbe überstrichen werde und dann von der Neuburger Polizei „überschrieben“ werden dürfe. Daraus folgerte der Verteidiger, dass auch die restlichen Anti-Bayern-Schriftzüge mutmaßlich von der Polizei stammten. Diese Tatprovokation sei unzulässig, betonte Noli. Außerdem habe es weder eine staatsanwaltliche noch eine richterliche Genehmigung dafür gegeben. „Eine Ermittlungsmaßnahme wie die von der Polizei selbst angefertigten Graffiti-Köder verstößt nicht nur gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip, sondern auch gegen das Rechtsstaatsprinzip und den Grundsatz eines fairen Verfahrens“, fasste Noli zusammen. Anwalt Noli: Die Polizei darf nur bei schweren Straftaten zu aktiven Ermittlungsmethoden greifen Wie Rechtsanwalt Marco Noli später auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, sei gesetzlich genau geregelt, wann die Polizei zu solch aktiven Maßnahmen greifen dürfe: nur bei schwersten Straftaten. Das heißt, wenn es zum Beispiel um Betäubungsmittel, Waffen, den Staatsschutz oder organisierte Bandenkriminalität geht. Und selbst dann dürften diese Ermittlungsmaßnahmen keine Taten provozieren. Staatsanwältin Carola Sciurba sagte am Ende des Verhandlungstermins, dass eine Stellungnahme aus dem Stegreif schwierig sei. Sie deutete allerdings schon an, dass sie kein Verfahrenshindernis sehe und auch keine Auswirkung dieser einen Provokation – sollte sie denn vorliegen – auf das ganze Verfahren. Norbert Bachmaier, Leiter der Polizeiinspektion Neuburg, wollte den Fall am Dienstag nicht kommentieren. Das Verfahren wurde ausgesetzt. Nun muss erst einmal die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme abgeben. Bis das Verfahren neu aufgerollt wird, wird es vermutlich einige Zeit dauern.

