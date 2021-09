Neuburger K!ar.Texterin reist nach Schweden: Was für eine tolle Erfahrung!

Plus Unsere Neuburer K!ar.Texterin Lea Rohleder war schon in einigen Ländern Südeuropas. Skandinavien dagegen hat sie noch nicht gesehen. Nun ging es für sie und ihre Familie mit dem VW-Bus durch Südschweden. Das hat sie dabei erlebt.

Regen, ganz ganz viel Regen - das war unser erster Eindruck von Schweden. Doch das „Hej!“, „Hej da!“ oder „God dag!“ ist zum Glück an solchen Tagen so freudig, dass der Regen fast nichts mehr ausmacht.