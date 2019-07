vor 49 Min.

KJR: Damit die Ferien noch besser werden

Die Schüler starten am Freitag in die Sommerferien.

Der Kreisjugendring hat zahlreiche Veranstaltungen zusammengestellt. Vor allem die Kinderspielstadt ist begehrt. Der Geschäftsführer reagiert auf leise Kritik.

Von Fabian Kluge

Meist klingen sechs Wochen Ferien im Vorfeld verlockender, als sie dann in Wirklichkeit sind. Nachdem man all das gemacht hat, was während der Schulzeit zu kurz kam, kann einem mitunter schnell langweilig werden. Damit das nicht passiert, gibt es seit über 40 Jahren das Ferienprogramm des Kreisjugendrings Neuburg-Schrobenhausen.

Aus rund 300 Programmpunkten können Kinder wählen, um die Ferien noch ereignisreicher zu gestalten. In diesem Jahr bietet der KJR beispielsweise zum ersten Mal einen Klettersteig an. Auch ein Tanzstudio in Schrobenhausen und ein Schnitzer sind in diesem Jahr neu dabei. Dazu gibt es die Klassiker, die in jedem Jahr gut laufen. „Das sind beispielsweise die Angebote der Polizei oder der Feuerwehr“, erklärt KJR-Geschäftsführer Guido Büttner.

Kreisjugendring: Mehr als 300 Kinder nehmen an der Spielstadt teil

Schon rund 1200 Buchungen konnte die Einrichtung bislang verzeichnen – und damit sogar mehr als in den vergangenen Jahren. Das liegt vor allem an der Kinderspielstadt „Neusobpolis“. Dieses Angebot führt der Kreisjugendring selbst durch. Nachdem die Spielstadt im vergangenen Jahr im Jugendzentrum in Neuburg mit 200 Kindern Premiere gefeiert hat, findet sie heuer an der Mittelschule in Karlshuld statt, um dadurch noch mehr Jugendliche zu erreichen.

Mit Erfolg, wie Büttner sagt: „Diesmal sind weit über 300 Kinder mit dabei.“ Von Anfang an waren sich die Beteiligten einig, dass der KJR die Spielstadt im Landkreis rotieren lassen wird. „Wir sind schließlich für den gesamten Landkreis zuständig – nicht nur für Neuburg“, erklärt der Geschäftsführer. Dafür haben die Mitarbeiter des Kreisjugendrings extra einen Busshuttle eingerichtet, damit Schüler aus dem gesamten Landkreis an der Kinderspielstadt teilnehmen können.

Manch einer wird sich dennoch bei den Buchungen auf der Homepage gewundert haben. Einige Programmpunkte aus den umliegenden Gemeinden waren für Kinder aus den jeweiligen Kommunen reserviert. Doch Büttner betont, dass das in den vergangenen Jahren genauso war. „Jede Gemeinde hat ja noch ein zusätzliches Ferienprogramm. Früher gab es das als Heftchen für die Gemeindebürger. Aber um das Buchen zu vereinfach, ist das jetzt ebenfalls im Internet möglich – damit bekommen es jetzt auch Bürger aus anderen Gemeinden mit.“ Sollte eine Veranstaltung nicht ausgebucht sein, wird sie für alle Kinder freigeschaltet.

KJR ist auf ehrenamtliche Helfer angewiesen

Um ein solch umfangreiches Ferienprogramm auf die Beine zu stellen, ist der KJR auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. „Wir sind nicht für jeden Punkt verantwortlich, sondern geben Vereinen und Verbänden Hilfestellungen“, erklärt Büttner. Daher sei die Zusammenarbeit mit den Vereinen extrem wichtig, betont er. Dass da in einem Jahr mal mehr und mal weniger Veranstaltungen an einem Ort stattfinden, sei ganz normal. „Wenn Vereine ein Jahr pausieren möchten, weil sie vielleicht gerade keinen Jugendleiter haben, dann ist das so. Natürlich fragen wir auch einmal nach, wenn etwas nicht stattfinden kann, aber darauf haben wir keinen Einfluss.“

Manche Eltern hatten sich im Vorfeld darüber beschwert, dass in Neuburg heuer weniger Veranstaltungen angeboten werden, als in der Vergangenheit. Beim KJR habe jedoch niemand nachgefragt, sagt Büttner: „In der Tat sind es heuer in Neuburg weniger, aber wir unternehmen hier alle Anstrengungen und sind auf das Ehrenamt angewiesen.“ Dem leichten Rückgang der Vereinsprogrammpunkte wirke der KJR entgegen, indem er die Spielstadt errichtet. Zudem gilt: „Wenn Leute uns eine Veranstaltung anbieten, sind wir immer erst einmal offen.“

Themen Folgen