13:01 Uhr

KU-Stiftung übernimmt Jura-Museum in Eichstätt

Die Zukunft des international bekannten Hauses auf der Willibaldsburg ist damit gesichert. Zu sehen ist dort eine sehr bedeutende Fossiliensammlung und ein Archaeopteryx.

Die Stiftung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) übernimmt zum 1. Juli die Trägerschaft für das Jura-Museum Eichstätt. „Damit ist die Zukunft des international bekannten Forschungsmuseums auf der Willibaldsburg gesichert“, erklärte Wissenschaftsminister Bernd Sibler heute in München. Das Juramuseum ist weltweit bekannt für seine bedeutende Fossilienausstellung. Aktuell ist es wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.

Träger des Museums ist (noch) das Eichstätter Priesterseminar St. Willibald. Das hatte aus finanziellen Gründen seine Trägerschaft zum Ende des Jahres 2018 gekündigt. Gespräche, im Januar mit einem neuen Träger das Museum nahtlos weiterführen zu können, waren zunächst sind im Sande verlaufen. Dann hatte sich das Seminar bereit erklärt, für ein paar Monate kommissarisch die Trägerschaft zu übernehmen. Man sei optimistisch, die Angelegenheit zu einem guten Abschluss zu führen, hatte es im März geheißen. Was nun geglückt ist.

In Eichstätt sind wertvolle Zeugnisse der Naturgeschichte zu sehen

In den vergangenen Monaten hatten sich das Bayerische Wissenschaftsministerium, die Stiftung und die Hochschulleitung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) und das Bischöfliche Seminar St. Willibald über Einzelheiten eines neuen Trägervertrags verständigt, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums heißt. Minister Sibler erklärte weiter: „Das Jura-Museum Eichstätt ist als naturkundliches Forschungsmuseum für Wissenschaftler, Studenten, Schüler ebenso Anlaufstelle wie für viele Privatpersonen. Die Exponate, die hier bewahrt und erforscht werden, sind wertvolle Zeugnisse unserer Naturgeschichte“. Er freue sich sehr, so sagte Minister Sibler außerdem, dass die einzigartigen Fossilien auch in Zukunft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Mein Dank gilt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, die das als neuer Träger ermöglicht, sowie allen Akteurinnen und Akteuren vor Ort, die sich für den Fortbestand des Jura-Museums engagieren.“

Wie sieht die nun gefundene Lösung genauer aus? Die neue Trägerstruktur konnte den weiteren Angaben des Ministeriums zufolge auch deshalb geschaffen werden, weil neben der Stiftung der KU weitere Akteure der Region – das Bischöfliche Seminar St. Willibald, der Landkreis und die Stadt Eichstätt – den Betrieb des Jura-Museums künftig finanziell unterstützen. Außerdem wird das Eichstätter Priesterseminar, das noch bis 30. Juni Träger des Museums ist, weiterhin seine naturwissenschaftliche Sammlung zur Verfügung stellen, die den Schwerpunkt der Ausstellung bildet. Um die wissenschaftliche und technische Betreuung der Exponate kümmern sich die Mitarbeiter der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns.

Für den Betrieb des Museums wird die Uni Eichstätt zuständig sein

Für den Betrieb des Museums wird im Wesentlichen die KU zuständig sein, die eine Neukonzeption der Ausstellung in den kommenden Jahren plant und die Einrichtung stärker mit ihrer Forschung und Lehre verknüpfen möchte.

KU-Präsidentin Gabriele Gien sagte dazu: „Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt sieht große Chancen darin, die Sammlung des Jura-Museums mit neuen Akzenten und didaktischen Mitteln zu präsentieren. Und wir möchten über das Museum den interdisziplinären Dialog zwischen den Geisteswissenschaften und insbesondere der Theologie einerseits und den Naturwissenschaften andererseits stärken.“ Mit ihrem Engagement für das Jura-Museum stehe die Universität auch zu ihrer Verantwortung gegenüber Stadt und Region Eichstätt, für die das Museum ein bedeutender Imageträger darstelle. Gien verwies zudem auf die Ursprünge des Jura-Museums: „Die naturwissenschaftliche Sammlung wurde einst als Lehrsammlung für die Ausbildung von Theologen angelegt und war Teil der Philosophisch-Theologischen Hochschule Eichstätt – es gibt also eine historische Verbindung zur Geschichte unserer Universität.“

Auf der Eichstätter Willbaldsburg ist auch ein Archaeopteryx zu sehen

Im Jura-Museum sind insbesondere Fossilien der Solnhofener Plattenkalke zu sehen, die in den Steinbrüchen der Region zutage gefördert worden sind. Zu den eindrucksvollen Versteinerungen aus der Jura-Zeit vor 150 Millionen Jahren gehören das weltweit einzige Exemplar des Raubdinosauriers Juravenator und ein Original des berühmten Urvogels Archaeopteryx.

Wann das Museum wieder für das Publikum geöffnet wird, steht noch nicht fest. Zunächst müssten, so heißt es in der Ministeriumsmitteilung weiter, noch infrastrukturelle und betriebsorganisatorische Voraussetzungen geschaffen werden. (nr, pm)

