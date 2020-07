vor 21 Min.

Kabarett im Neuburger Schlosshof

Der Vorverkauf für die Veranstaltungsreihe hat begonnen

Der Kulturbereich in Neuburg lebt nach langen Corona-Beschränkungen langsam wieder auf. Im Sommer holt zum Beispiel das Konzertbüro Augsburg viele namhafte bayerische Künstler nach Neuburg, die vom 24. bis 30. August beim Sommer-Kabarett in der Stadt zu sehen sind. Auf der Bühne des Schlosshofs steht unter anderem Komiker und Schauspieler Harry G. Tickets für ihn und weitere Künstler gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Eine Abendkasse wird es nicht geben.

Die Veranstaltungsreihe startet mit Martina Schwarzmann und ihrem Programm „Genau richtig“ am Montag, 24. August, und Dienstag, 25. August, jeweils um 20 Uhr. Humorvoll-nachdenklich lässt sie die bayerische Seele baumeln. Am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. August, schließt Harry G. mit „Hoamboy“ – so der Titel des neuesten Programms – an. Der Bayer setzt sich ebenfalls ab 20 Uhr in seiner bezeichnet grantig-süffisanten Art mit allem auseinander: Trends, Zeitgeschehen, Menschen – und bringt damit sein Publikum zum Lachen.

Günter Grünwald tritt mit „Definitiv vielleicht“ am Freitag, 28. August, in Neuburg auf. Tags darauf – am Samstag, 29. August – beschreibt das Youtube-Phänomen Addnfahrer mit „S’Lem is koa Nudlsubbn“ die Welt vom Traktorsitz herab. „An dieser bayerisch-ländlichen Perspektive begeisterten sich bereits Tausende von Fans in Festzelten, Autokinos und Online-Shows“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Konzertbüros Augsburg. Beginn der beiden Auftritte ist jeweils um 20 Uhr.

Die Veranstaltungsreihe endet am Sonntag, 30. August, um 18 Uhr mit den Sixx Paxx, die mit ihrer Men´s Performing Arts Show „tropische Hitze in den deutschen Sommer“ bringen. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, freuen sich alle Künstler darauf, „endlich wieder mit ihrem Publikum – natürlich mit angemessenem Abstand, aber trotzdem direkt – in Kontakt zu treten“. Der Schlosshof Neuburg bietet mit seinem historischen Ambiente indes eine besondere Atmosphäre. (nr)

Karten für das diesjährige Neuburger Sommer-Kabarett im Schlosshof gibt unter anderem im Reisebüro Spangler, Telefon 08431/8641 sowie unter www.eventim.de.

