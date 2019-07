vor 22 Min.

Kammeroper Neuburg: Ein toter Dichter und ein Maultiertreiber

Zerbine (Ines Vinkelau) und Enrique (Goran Cah) halten sich verliebt in den Armen. Werden sie am Ende ein glückliches Paar?

Die Neuburger Kammeroper bringt bald ihre 51. Produktion auf die Bühne. Im Stadttheater wird schon fleißig geprobt. Wann Premiere ist und wo es Karten gibt.

Von Dorothee Pfaffel

Schwungvoll wirbelt Maultiertreiber Enrique seine Zerbine durch die Luft. Soeben haben sie noch, sich innig in den Armen haltend, ein Duett gesungen, nun sitzen sie auf einer Holzbank und sprechen einen Dialog. Da unterbricht Horst Vladar, Intendant und „Vater“ der Neuburger Kammeroper, die beiden Darsteller und macht eine kleine Anmerkung. Er möchte, dass Goran Cah, der den Maultiertreiber spielt, ein bestimmtes Wort noch stärker „ausmalt“. Dann geht die Szene weiter – Stichwort „der alte Schuh“. Korrepetitorin Su-Jin Kim fängt wieder an, die Begleitung auf dem Flügel zu spielen, und die Sänger setzen neu ein. Kims Finger fliegen über die Tasten, mal schneller, mal langsamer, teils kraftvoll, teils ganz sanft.

Korrepetitorin Su-Jin Kim begleitet jede Probe der Neuburger Kammeroper am schwarzen Flügel im Stadttheater. Bild: Dorothee Pfaffel

Als Korrepetitorin gibt Su-Jin Kim die Tempi und die Einsätze während der Proben der Neuburger Kammeroper vor. Egal, ob vormittags oder abends, Kim muss immer dabei sein. Denn das Orchester des Akademischen Orchesterverbands München, das die Neuburger Kammeroper schon seit vielen Jahren begleitet, ist bei den meisten Proben nicht da. Deshalb hat Kim schon vor Probenbeginn Mitte Juni verschiedene Details, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit der Stücke, mit dem Musikalischen Leiter, Alois Rottenaicher, abgesprochen.

Su-Jin Kim ist schon zum neunten Mal als Korrepetitorin bei der Neuburger Kammeroper

Su-Jin Kim ist seit 2011 Teil der Neuburger Kammeroper. Damals musste sie kurzfristig für einen Kollegen einspringen – und ist bis heute dabei geblieben. Von Mitte Juni bis Mitte Juli nimmt sie sich nichts anderes vor, betont die 49-Jährige. „Es war eine schicksalhafte Begegnung mit der Neuburger Kammeroper“, sagt Kim, die in Nürnberg wohnt und auch als Klavierlehrerin und Konzertpianistin arbeitet. Ihr Mann ist Opernsänger, daher kommt ihr Interesse für die Arbeit als Korrepetitorin. „Es macht mir sehr viel Spaß“, erzählt Su-Jin Kim. „Ich wünschte mir nur, dass ich vier Hände hätte: zum Klavier spielen, umblättern und dirigieren.“

Horst Vladar ist der „Vater der Neuburger Kammeroper“. Gemeinsam mit seiner Frau Annette stemmt er heuer schon die 51. Produktion. Bild: Dorothee Pfaffel

Dass er sich klonen könnte, dürfte sich auch Horst Vladar manchmal wünschen. Gemeinsam mit seiner Frau Annette sucht er die Stücke aus und vergibt die Rollen. In diesem Jahr präsentiert die Neuburger Kammeroper diese zwei komischen Opern: „Der tote Dichter lebt“ und „Der Maultiertreiber“ von dem französischen Komponisten Ferdinand Hérold (1791 bis 1833). Im ersten Stück gehe es um einen Dichter, der seinen Tod lediglich vortäuscht, weil Künstler nach ihrem Ableben immer berühmter werden als sie es zu Lebzeiten sind, erzählt Annette Vladar. Die Oper sei quasi eine Kritik an der Kritikerszene. Wie immer handeln die Stücke von menschlichen Beziehungen und Verstrickungen, führt Annette Vladar weiter aus. Beide komischen Opern seien leicht und beschwingt, mit erheiternden Dialogen, und würden jeweils ungefähr eine Stunde dauern.

Ein kleiner Chor ist bei der zweiten komischen Oper dabei

Mehr als die Hälfte der Probenzeit ist mittlerweile vorüber. Noch agieren die Sänger in Freizeitklamotten auf der Bühne. Kostüm-, Beleuchtungs- und Orchesterproben stehen erst noch an. „Es funktioniert alles schon ganz gut, aber es ist auch noch was zu tun“, meint Horst Vladar, der sich mit Michael Hoffmann wieder die Regiearbeit teilt. Wie üblich übernimmt der eine von Beiden eine Rolle in der Oper, die der jeweils andere inszeniert. Für das Bühnenbild ist erneut Michele Lorenzini verantwortlich, der mit lokalen Schreinern zusammenarbeitet. Eine Besonderheit 2019: Obwohl in den Schloßfest-Jahren normalerweise ohne Chor gespielt wird, gibt es heuer im „Maultiertreiber“ einen kleinen Chor.

Michael Hoffmann (links) und Wilfried Michl bei der Probe. Bild: Dorothee Pfaffel

Premiere ist am Samstag, 20. Juli, im Neuburger Stadttheater. Weitere Vorstellungen sind am 21., 26., 27. und 28. Juli. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es in der Tourist-Information (Telefon 08431/55241) und im Bücherturm (Telefon 08431/642392). Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.neuburger-kammeroper.de.

