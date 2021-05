Kammeroper plant Aufführungen

Karten für die beiden komischen Opern gibt es ab sofort

Die Neuburger Kammeroper plant in diesem Sommer Aufführungen im Stadttheater. Ab 24. Juli wollen Anette und Horst Vladar zwei komische Opern auf die Bühne bringen. Lassen es die staatlichen Vorgaben zu, sollen ab Mitte Juni die Proben beginnen. Das Publikum darf sich auf die Stücke „Eine Stunde verheiratet“ und „Haus zu verkaufen“ von Nicolas Dalayrac freuen. Der Legende nach soll er Alexandre Duval, der das Libretto für „Haus zu verkaufen“ schrieb, auf seinen Landsitz eingeladen und dort so lange in ein Zimmer gesperrt haben, bis dieser den Text für die Oper fertig hatte.

Die Werke des französischen Komponisten, der ein äußerst produktiver Vertreter seiner Zeit war, sind heutzutage eher selten zu sehen. Aber gerade dieses „Heben“ eher in Vergessenheit geratener Bühnenschätze ist ein Markenzeichen der Neuburger Kammeroper. Die Traditionsreihe des Ehepaars Vladar ist eine der beständigsten Säulen im Angebot der Kulturstadt Neuburg an der Donau.

Karten für die Aufführungen am 24./25./30./31. Juli und am 1. August gibt es ab sofort in der Tourist-Info (Telefon 08431/55240, Mail tourist@neuburg-donau.de). Die Karten kosten zwischen 5,50 und 26,40 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr. (nr)