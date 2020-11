06:39 Uhr

Kanalsanierung: Bittere Pille für Bewohner in Leidling

Plus Für die Kanalsanierung in Burgheim müssen die Bewohner aus Leidling wohl mehr bezahlen als ihre Mitbürger andernorts. Bei einem letzten gemeinsamen Gespräch wurden nochmals alle Möglichkeiten besprochen.

Von Claudia Stegmann

Kommt man in Leidling auf die Kanalsanierung zu sprechen, dann dürfte wohl so mancher die Augen rollen. Das Thema lässt die Gemüter hochkochen, schließlich geht es um viel Geld. Auch die „Expertenrunde“, die am Dienstagabend dazu stattfand, hat daran mutmaßlich wenig geändert. „Wir haben uns zwar Mühe gegeben, aber am Ende doch nichts erreicht“, sagt Ortssprecher Norbert Zinsinger.

Mit „nichts erreicht“ meint Zinsinger den Umstand, dass die Leidlinger für die anstehende Kanalsanierung im Schnitt rund 8000 Euro mehr bezahlen müssen als voraussichtlich die Bürger in anderen Ortsteilen. Daran hat auch das Gespräch am Dienstag nichts geändert. Vier Vertreter aus der Bürgerschaft haben sich mit Bürgermeister Michael Böhm, dem fast kompletten Gemeinderat, einem Rechtsanwalt, dem zuständigen Planer, einer Sachverständigen für Abwasser-Kalkulation sowie einem Vertreter des Wasserwirtschaftsamts Ingolstadt über die Möglichkeiten der Kanalsanierung ausgetauscht. Über zwei Stunden wurden Erklärungen, Einwände, Abwägungen und Kompromissvorschläge von allen Seiten abgegeben. Doch am Ende blieb es bei dem Ergebnis, das beinahe von Anfang an im Raum stand.

In Leidling sind 63 Häuser von der Kanalsanierung betroffen

Und das sieht vor, dass in Leidling ein sogenanntes Druckströmungssystem verbaut wird bzw. verbaut werden muss, denn die örtlichen Gegebenheiten lassen nach einstimmiger Meinung der Experten keine andere finanziell vertretbare Lösung zu. Das Problem für die Leidlinger ist, dass ihren diese Variante teurer zu stehen kommt als die ursprünglich geplante Freispiegelentwässerung. Im Schnitt rund 8000 Euro – zusätzlich zu den allgemein umgelegten Kosten – muss jeder der 63 Grundstückseigentümer für einen notwendigen Pumpenschacht aus eigener Tasche bezahlen.

Hintergrund der Debatte ist, dass Burgheim in den nächsten Jahren sein komplettes Kanalsystem umrüsten wird. Die sechs Ortsteil-Kläranlagen in Leidling, Illdorf, Längloh, Dezenacker, Kunding und Eschling/Wengen sollen alle nacheinander aufgelöst und die Leitungen zentral an die Kläranlage Burgheim angeschlossen werden. Außerdem wird in diesem Zuge das Kanalsystem in Schmutzwasser und Regenwasser getrennt, was den Unterhalt für die Gemeinde einfacher macht. Denn, so die Erklärung, Risse in einem Regenwasserrohr müssen längst nicht mit derselben Sorgfalt repariert werden als Schäden in einem Schmutz- oder Mischwasserrohr.

Die Kanalsanierung in Leidling war nicht wie geplant umsetzbar

Die technische Umrüstung sollte ursprünglich über eine sogenannte Freispiegelentwässerung erfolgen, bei der das Wasser über mehrere Fallleitungen in eine tief im Boden verlegte Grundleitung gelangt und dort abgeleitet wird. Allerdings stellte sich heraus, dass die dafür notwendigen Erdarbeiten in Leidling nicht ohne Weiteres möglich sind. Der Boden dort ist teilweise instabil, die Bebauung eng und die Torferde müsste aufwendig und teuer entsorgt werden. Diese Gegebenheiten waren offenbar den Firmen zu unwägbar und heikel, sodass die Ausschreibung ohne Angebote blieb.

Ein Plan B musste deshalb her. Ein Druckströmungssystem ließe sich unter den Voraussetzungen besser verwirklichen und ist insgesamt sogar etwas günstiger, lautete die Berechnung des Planungsbüros. Nachteil: Die Bürger werden stärker zur Kasse gebeten, weil die dafür notwendigen Pumpenschächte etwa 8000 Euro kosten.

Bürger in Leidling fühlen sich bei der Kanalsanierung benachteiligt

In Leidling ist diese Benachteiligung gegenüber anderen Ortsteilen natürlich auf wenig Gegenliebe gestoßen. Die Frage war, ob es wirklich keine andere technische Lösung des Kanalanschlusses gibt. Nein, lautete unisono die Antwort. Auch der Kompromissvorschlag der Leidlinger, in diesem Fall auf den Solidargedanken zu setzen und die Mehrkosten auf alle Gemeindebürger zu verteilen, kam für die Gemeindeverwaltung nicht in Betracht. Denn an dem Grundsatz „Grundstücksgrenze = Kostengrenze“ wolle man nicht rütteln. Es sei – so bitter das für die Leidlinger auch sein mag – zumutbar, unter den gegebenen Voraussetzungen die Mehrkosten tragen zu müssen. Gerichtliche Urteile hätten dies bestätigt, sagt Bürgermeister Michael Böhm.

All dies wurde bei dem Gespräch am Dienstagabend aus rechtlicher und planerischer Sicht nochmals aufgedröselt. „Es war ein gutes Gespräch“, bewerteten Michael Böhm und Norbert Zinsinger unabhängig voneinander den Termin – wenngleich der Ortssprecher ergänzt: „Das Ergebnis kann man von unserer Seite aus natürlich als nicht zufriedenstellend betrachten.“ Um nicht alle Leidlinger mit Mehrkosten zu belasten, hatten er und seine Mitstreiter auch versucht, einen Kompromiss herauszuhandeln: Nur dort, wo der Untergrund wirklich schlecht ist, sollte das Pumpsystem eingebaut werden. Etwa 15 Häuser hätte das betroffen, sagt Zinsinger. Die restlichen Grundstücke sollten dann eine Freispiegelentwässerung bekommen.

Die Kosten für die Kanalsanierung in Burgheim müssen alle bezahlen

Grundsätzlich sei diese Variante zwar möglich und denkbar, sagt Böhm. Doch ohne Nachteile kommt auch diese Lösung nicht aus, die bereits mehrfach mit den Leidlingern diskutiert worden seien. So könnte es unter anderem an der Anschlussstelle zwischen Freispiegel- und Druckleitung zu unangenehmen Geruchsausströmungen kommen.

Im Sinne der Gleichberechtigung hatten die Leidlinger Vertreter auch die Möglichkeit in den Raum geworfen, alle Ortsteile mit einer Druckleitung zu versehen. Böhm betont in diesem Zusammenhang allerdings, dass bei der Entscheidung über ein System nicht der Solidargedanke an erster Stelle stehe, sondern die Frage, was wirtschaftlich und technisch nötig und sinnvoll sei. Und das müsse von Ortsteil von Ortsteil geprüft werden.

Für die Gemeindeverwaltung ist das Thema an diesem Punkt ausdiskutiert. Die Arbeiten für Leidling werden demnächst ausgeschrieben, theoretisch könnte dann nächstes Jahr Baubeginn sein. Wer von den Leidlingern mit dem Vorgehen nicht einverstanden ist, müsste den privaten Klageweg einschlagen. Für Ortssprecher Zinsinger kommt diese Möglichkeit allerdings nicht in Betracht.

