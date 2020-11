19.11.2020

Kapiteljahrtag im engsten Kreis

Bei der Heiligen Messe anlässlich des Kapiteljahrtages, die Dekan Werner Dippel (Mitte) hielt, waren als Konzelebranten Ortspfarrer P. Thomas Pendanam (l.) und Prodekan Ludwig Michale mit am Altar der Pfarrkirche in Ludwigsmoos.

In Ludwigsmoos wurde der verstorbenen Priester und Mitglieder im Dekanat gedacht

Aufgrund der Corona-Pandemie in einem ganz anderen Rahmen fand am Dienstag in der Pfarrkirche St. Maximilian in Ludwigsmoos der alljährliche Kapiteljahrtag des Dekanates Neuburg-Schrobenhausen statt. Bei dieser Heiligen Messe wird an alle verstorbenen Priester sowie der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Dekanates gedacht.

Aufgrund der Coronapandemie konnte Dekan Pfarrer Werner Dippel zu diesem Anlass in diesem Jahr nur die Priester, Diakone und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen des Dekanates einladen. So wurde das Requiem von Dekan Dippel zelebriert, der auch die Predigt hielt. Als Konzelebranten waren Prodekan Pfarrer Ludwig Michale und der Ortspfarrer P. Thomas Pendanam mit am Altar. Während des Gottesdienstes wurden die Namen der verstorbenen Priester im Dekanat seit 1990 von Prodekan Michale verlesen. Am Priestergrab auf dem Friedhof in Ludwigsmoos endete der Kapiteljahrtag 2020. Das gesellige Beisammensein im Anschluss an die Heilige Messe konnte diesmal nicht stattfinden. (nr)

Themen folgen