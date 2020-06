vor 49 Min.

Kaplan Bertram Meier hielt sein Versprechen ein

Plus Als der neue Bischof von Augsburg Bertram Meier in Neuburg verabschiedet wurde, schien er eine Vorahnung zu haben.

Von Manfred Rinke

Als er verabschiedet wurde, war er eigentlich schon nicht mehr in Neuburg. Da hatte Bertram Meier nämlich bereits seine erste Stelle als Pfarrer in der Stadtpfarrei St. Johannes Baptist in Neu-Ulm angetreten. Aber ganz so still und heimlich wollte man den jetzigen Bischof von Augsburg doch nicht ziehen lassen. Ein Blick zurück.

Bertram Meier war 1991 als Stadtkaplan nach Neuburg gekommen

Es war der 25. September 1992, als in der Neuburger Rundschau zu lesen war, dass sich Bertram Meier mit einem festlichen Dankgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Peter von seinen Neuburger Freunden und den Gläubigen der Pfarrei St. Peter sowie St. Georg Ried und Maria Himmelfahrt Bittenbrunn verabschiedet hat.

Bertram Meier war im März 1991 als Stadtkaplan in die Ottheinrichstadt gekommen. Es ist der normale Verlauf, dass nach etwa eineinhalb bis zwei Jahren der sogenannten „Lehrzeit“ in einer Pfarrei eine neue aufgabe auf einen zukommt. So war das auch beim damaligen stadtkaplan von St. Peter. Mit wirkung vom 1. September 1992 übernahm Bertram meier die damals 9000 Seelen zählende Stadtpfarrei St. Johannes Baptist in Neu-Ulm. Aufgrund der Größe der Pfarrei war ihm dort noch ein Kaplan sowie zwei gemeindereferenten bei seiner seelsorgerischen Arbeit an die Hand gegeben worden.

Beim Dankgottesdienst zu seinem Abschied war die Stadtpfarrkirche St. Peter dicht gefüllt. Meier sprach aufmunternde, aber auch mahnende Wort zu den Kirchenbesuchern. Er verglich die Pfarrei St. Peter mit einem Biotop der Hoffnung, in dem viel Platz für alle sei. „Das Leben in St. Peter ist viel reicher als es im ersten Moment erscheint und weitaus wichtiger als alle Reichtümer der Welt“, sagte er damals wörtlich.

Bertram Meier wurde zum Bischof von Augsburg geweiht

Die Gläubigen sollten den Blick auf das Kleine nicht verlieren und ihm die Möglichkeit geben, langsam wie ein Senfkorn zu wachsen. Denn alle Entscheidungen im Leben bräuchten Zeit. Sein Wirken in St. Peter habe ihm viel Freude bereitet, betonte Meier damals und versprach, dass er die Menschen in Neuburg nicht vergessen, sondern dass er als Senfkorn für sie aufgehen werde. Knapp 28 Jahre später ging diese Prophezeiung mit der Weihe Bertram Meiers zum Bischof von Augsburg in Erfüllung.

Die Mitglieder der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates der drei Pfarreien hatten sich im Anschluss an den Gottesdienst im Pfarrheim in Feldkirchen getroffen, um sich im Rahmen einer kleinen Feierstunde zum einen von Stadtkaplan Bertram Meier zu verabschieden und gleichzeitig dessen damaligen Nachfolger Martin Schnirch willkommen zu heißen.

