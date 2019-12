vor 10 Min.

Karl Speth wird Ehrenvorsitzender

Bei der Weihnachtsfeier der Baringer Blaskapelle wurde ein Mann besonders gewürdigt

Bei der alljährlichen Weihnachtsfeier der Baringer Blaskapelle gab es diesmal ein besonderes Ereignis. Doch zuerst fand in der Krypta der Hl. Kreuz Kirche eine Messe für alle verstorbenen Mitglieder der Blaskapelle statt. Diese wurde vom örtlichen Prälat gehalten und von einem Quartett der Baringer Blaskapelle begleitet. Anschließend wurde die Weihnachtsfeier im Gemeinschaftsraum der alten Schule von den Jungmusikanten der Baringer Blaskapelle unter der Leitung von Franz-Josef Braun mit weihnachtlichen Liedern fortgesetzt.

Nach dem Essen erfolgte dann die Ernennung von Karl Speth zum Ehrenvorsitzenden. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Thomas Engel berichtete dabei, dass Karl Speth mit dabei war, als die Baringer Blaskapelle im Herbst 1971 mit einigen jungen Musikanten wieder neu das Musizieren begann. Am 7. Dezember 1975 wurde der Verein gegründet. Von Anfang an war Karl Speth in einer Doppelfunktion als Schriftführer und Kassier für den Verein tätig. Von 1995 bis ins Jahr 2011 war er dann Vorstandsvorsitzender. Von 2011 bis ins Jahr 2016 war er als stellvertretender Vorsitzender für den Verein aktiv. Von 2016 bis zum Herbst 2018 hatte er noch ein Amt als Beisitzer inne. Zu diesem Zeitpunkt trat er sowohl als aktiver Musiker als auch aus dem Vorstand zurück. Somit hat er insgesamt ganze 47 Jahre zusammenhängend sowohl als aktiver Musiker als auch im Vorstand in verschiedenen Funktionen dem Verein gedient und die Vereinsgeschicke geleitet. In dieser Zeit wurden zahlreiche Bergfeste sowie zwei Musikfeste in Bergen durchgeführt.

Er habe während seiner Amtszeit einige Nächte an der Schreibmaschine verbracht, berichtete Karl Speth, als er auf der Weihnachtsfeier zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde und die Urkunde überreicht bekam. Sichtlich gerührt und überrascht über diese Ehre nahm er die Ernennungsurkunde vom Vorsitzenden Engel und ein kleines Präsent von Dirigent Thomas Fahrmeier entgegen. Die Mitglieder applaudierten.

Daraufhin bedankte sich Engel bei den Leitern der Blaskapelle beziehungsweise der Jungmusikanten, Thomas Fahrmeier und Franz-Josef Braun, für ihr Engagement. Auch die beiden passiven Mitglieder Anni Gietl und Gerdi Weidacher wurden für ihre treue Arbeit im Verein mit einem Geschenk gewürdigt. Sie übernehmen ehrenamtlich die Reinigungsarbeiten.

Schließlich wurde in gewohnter Weise die Feier mit einer kurzweiligen Weihnachtsgeschichte und einer Tombola beendet. (nr)