Bayerns größter JU-Verband ist in Karlshuld

Plus In gut einem Jahr hat die Junge Union 50 neue Mitglieder rekrutiert. Der Zuwachs hängt unter anderem mit dem Engagement zum Donaumoos zusammen. Die beiden Vorsitzenden Knöferl und Hammer tauschen ihre Positionen.

Von 72 Mitgliedern vor eineinviertel Jahren auf aktuell 119 – das macht der Jungen Union Karlshuld so schnell keiner nach. Damit ist der Ortsverband der größte in ganz Bayern, wie die JU-Landesleitung dem scheidenden Vorsitzenden Moritz Knöferl bestätigt hat. Er schlug den 29 anwesenden Mitgliedern auf der Jahresversammlung seinen bisherigen Stellvertreter Daniel Hammer als Nachfolger vor, der auch einstimmig gewählt wurde. Knöferl übernahm im Rollentausch das Stellvertreteramt – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Chemie im Ortsverband passt. „Wir sind nicht nur Parteifreunde, sondern echte Freunde,“, betonte Knöferl.