Karlshuld

vor 51 Min.

Bei 1,4 Promille: 41-jähriger Radler steuert in Karlshuld gegen Strommast

Betrunken war ein Mann in Karlshuld auf seinem Fahrrad unterwegs - mit fatalen Folgen.

Ein Radler hat sich in der Nacht von Freitag auf Sonntag in Karlshuld schwer verletzt: Er fuhr alkoholisiert gegen einen Strommasten am Oberen Kanal.

Zu einem Unfall ist es am frühen Samstagmorgen in Karlshuld gekommen, bei dem sich ein Radler schwer verletzte. Wie die Polizei berichtet, radelte der 41-Jährige am Oberen Kanal gegen einen Strommasten und stürzte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der Karlshulder wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheits im Verkehr. (nr)

Themen folgen