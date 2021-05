Karlshuld

20:13 Uhr

Bildung, die Früchte trägt: Ein Naschgarten für Karlshuld

Insgesamt 19 Obstbäume und -sträucher haben die Schüler der 4a der Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld am Bienenhaus gepflanzt und gewässert.

Plus Im Rahmen eines bayernweiten Aktionstages haben Schüler der Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld einen Naschgarten angelegt. Wie das ablief und was hinter der Aktion steht.

Von Michael Kienastl

Mit den eigenen Händen etwas pflanzen, das in wenigen Monaten geerntet werden kann – dazu hatte die Klasse 4a der Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld am Freitagvormittag die Gelegenheit. Gemeinsam mit den Bürgermeistern aus Karlshuld, Karlskron und Königsmoos, sowie Landrat Peter von der Grün haben sie im Haus im Moos einen Naschgarten angelegt.

