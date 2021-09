Karlshuld

vor 38 Min.

Das wünschen sich Karlshulder für ihre Gemeinde

Plus Was soll sich in der Gemeinde verändern? Bei einem Mitmachtag durften die Bürgerinnen und Bürger Vorschläge machen, was sie sich für die Zukunft wünschen. Der Aktionstag wurde rege angenommen.

Von Andrea Hammerl

Der absolute Renner war der begehbare Plan der Gemeinde Karlshuld, auf dem neue Wege markiert und sonstige Vorschläge zur Verkehrsentwicklung eingebracht werden konnten. Während des siebenstündigen Mitmachtags der Gemeinde Karlshuld – der ersten Bürgerbeteiligungsveranstaltung dieser Art – war der Plan stets umlagert, es wurde angeregt diskutiert und die Ideen anderer begutachtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

