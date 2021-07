Die Karlshulder Mittelschüler verabschieden sich mit weißen Luftballons

Plus An der Mittelschule Karlshuld dürfen sich 16 Absolventen und Absolventinnen über das Bestehen des Quali freuen. 23 Neuntklässler feierten nun gemeinsam ihren Abschluss.

Weiße Luftballons fliegen dem Himmel entgegen, so stimmungsvoll endet die Abschlussfeier der neunten Klasse der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld. Von 23 Absolventen haben 16, somit 69 Prozent den Quali geschafft, alle den Mittelschulabschluss erreicht. „Das sind sehr tolle Ergebnisse“, lobt Schulleiter Rainer Seefried, der nicht verhehlt, dass die letzten eineinhalb Schuljahre besonders schwierig waren.