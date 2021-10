Donaumoos: Aufgabenspektrum des Zweckverbands wächst

Plus Eine nachhaltige Entwicklung des wertvollen Torfkörpers, das ist das Hauptziel des Donaumoos-Zweckverbands. Wie mit Photovoltaik-Anlagen umgegangen werden soll und wo neue Stellen geschaffen werden.

Eine nachhaltige Entwicklung des Donaumooses mit Perspektiven für die Bevölkerung und dem gleichzeitigen Schutz von Natur und Tier: dafür setzt sich der Donaumoos-Zweckverband seit vielen Jahren ein. Es ist ein Mammutprojekt, dessen Aufgabenspektrum immer größer wird. Welche Projekte anstehen und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt, ist nur ein Teil der Themen, mit denen sich die Mitglieder des Zweckverbands in ihrer Sitzung am Dienstag beschäftigten.