Karlshuld

30.06.2021

Einsatz in Karlshuld: In einem Einfamilienhaus bricht Feuer aus

In einem Einfamilienhaus in Karlshuld ist am Dienstagabend Feuer ausgebrochen.

In einem Einfamilienhaus in Karlshuld bricht am Dienstagabend Feuer aus. 70 Kräfte der Feuerwehren sind im Einsatz.

Zusätzlich zu diversen Einsätzen rund um das Unwetter (lesen Sie hier mehr dazu) musste die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Zimmerbrand in Karlshuld ausrücken. Laut Sven Scherm, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Karlshuld, ging gegen 20.45 Uhr die Meldung über eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus ein. Unter anderem war eine Holzwerkbank in Brand geraten, berichtet Scherm. Die Bewohner des Hauses versuchten zunächst offenbar, das Feuer selbst unter Kontrolle zu bringen, scheiterten jedoch aufgrund der Rauchentwicklung. So verließen die Bewohner das Haus und brachten sich im Freien in Sicherheit. Brand in einem Einfamilienhaus in Karlshuld Laut Scherm waren insgesamt rund 70 Kräfte der Feuerwehren Karlshuld, Grasheim und Neuburg im Einsatz. Sie brachten die brennenden Gegenstände nach draußen und löschten sie ab. Anschließend entrauchten sie das Haus. Insgesamt dauerte der Einsatz etwa zwei Stunden. Verletzte gab es nach Angaben von Scherm keine, die Schadenshöhe ist, ebenso wie die Brandursache, unklar. (ands)

Themen folgen