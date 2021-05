Entenfamilie verirrt sich in Karlshuld in die Kinderkrippe

Einen ungewöhnlichen Ort hat sich eine Entenmutter mit ihren Küken für einen Spaziergang ausgesucht: Die Entenfamilie watschelte durch die Kinderkrippe in Karlshuld.

Wo sich kleine Menschenkinder wohlfühlen, da sind bestimmt auch Entenküken willkommen, hat sich wohl eine Entenmama in Karlshuld gedacht. Zusammen mit ihren vier kleinen Küken tauchte sie nämlich in der Kinderkrippe in Karlshuld auf.

Eine Erzieherin war in der Krippe in Karlshuld gerade in einem Schlafraum, als die Entenfamilie auftauchte

Und zwar just zu jenem Zeitpunkt, als eine Erzieherin mit den Kindern im Schlafraum war und die Tür des Gruppenraums zum Lüften offen gelassen hatte. Offenbar haben die Enten dabei die Gunst der Stunde genutzt und sind durch die Krippe spaziert. Als die Erzieherin dann wieder aus dem Schlafraum kam, hatte sie ein Piepsen und Schnattern gehört - und die Entenfamilie am Spielturm entdeckt. Die Mitarbeiter in der Krippe haben dann der Entenfamilie über die Straße geholfen und sie zu einem nahe gelegenen Graben gebracht.

Lesen Sie auch: