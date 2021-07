Karlshuld

Erstmals nach 20 Jahren: Karlshulder Gartenfreunde haben eine neue Chefin

Plus Nach 20 Jahren übergibt Rosina Feigl die Vereinsführung der Gartenfreunde Karlshuld an Angelika Traber. Neben ihr verlassen auch zwei weitere langjährige Mitglieder den Vorstand.

Von Andrea Hammerl

Eine Ära ging in Grasheim zu Ende: 20 Jahre lang prägte Rosina Feigl den Karlshulder Gartenbauverein. Nun fand die 61-jährige Förderschullehrerin es an der Zeit, das Zepter weiterzugeben. „Wir haben so viele junge, engagierte Mitglieder, die das gut weiterführen“, zeigte sie sich sicher und bot ihrer bisherigen Stellvertreterin und Nachfolgerin Angelika Traber Unterstützung an, wenn sie gebraucht werde.

