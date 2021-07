Karlshuld

18:54 Uhr

Feste Lüftungsanlagen sollen für virenfreie Luft an der Karlshulder Schule sorgen

Plus Statt mobiler Geräte werden in den Klassenzimmern der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld feste Lüftungsanlagen eingebaut. Für Bürgermeister Michael Lederer war das die eindeutig nachhaltigere Lösung.

Von Andrea Hammerl

Die Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld bekommt eine stationäre raumlufttechnische Anlage, die in den Klassenräumen permanent für Frischluft sorgt. Für Bürgermeister Michael Lederer war das die eindeutig nachhaltigere Lösung im Vergleich zu mobilen Raumluftreinigern, die mit Umluft arbeiten und viel Energie verbrauchten, weil in diesen Fällen zusätzlich gelüftet werden muss und dementsprechend warme Luft entweicht.

