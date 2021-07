Karlshuld

Gewerbeverband Donaumoos steigert Mitgliederzahl trotz Corona

Plus Gewerbeverband Donaumoos wuchs um sechs auf aktuell 131 Mitglieder an. Cornelia Euringer-Klose geht in ihre letzte Amtszeit als Vorsitzende. Was sich sonst noch Wichtiges tat und tut.

Von Andrea Hammerl

Eine Rekordspende zu Weihnachten und ein Netto-Zuwachs von sechs Mitgliedern waren die positiven Nachrichten auf der Jahresversammlung des Gewerbeverbandes Donaumoos. Ein Minus in der Kasse von Schatzmeister Andreas Schwinghammer durch die 2020 kurzfristig abgesagte Jobbörse und weitere abgesagte Veranstaltungen trübten coronabedingt die ansonsten gute Bilanz von Vorsitzender Cornelia Euringer-Klose. Sie führt den Verband weitere drei Jahre, wurde gemeinsam mit einem nahezu unveränderten Vorstandsteam einstimmig (wieder)gewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

