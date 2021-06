Karlshuld-Grasheim

Stromunfall in Grasheim: „Lasst ihn bloß nicht her!“

Plus In Grasheim wird eine Frau durch einen Störlichtbogen getötet. Ihr Sohn ist in der Grasheimer Feuerwehr aktiv und eilt ahnungslos zum Einsatzort. Wie die Feuerwehr mit belastenden Einsätzen wie diesen umgeht.

Von Claudia Stegmann

Es ist ein Einsatz, den man sich als aktives Mitglied der Feuerwehr nicht wünscht. Wenn der Alarm losgeht, man zum Gerätehaus eilt und auf dem Weg zum Einsatzort erfährt, dass der Verunglückte ein Freund, ein Kollege oder im schlimmsten Fall jemand aus der eigenen Familie ist. So ist es am Samstag einem jungen Grasheimer Feuerwehrmann gegangen. Seine Mutter war bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Ein Stromschlag, quasi aus dem Nichts kommend, hatte sie getötet.

