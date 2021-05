Gute Nachrichten für Karlshuld: Bund fördert Mehrzweckhalle

Die guten Nachrichten für Karlshuld kamen aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages genehmigte eine Förderung für die Sanierung der Mehrzweckhalle.

Mehrzweckhalle Karlshuld: Gesamtkosten von rund 3 Millionen Euro

Die geschätzten Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 3 Millionen Euro. „Wir sind sehr froh, dass wir den Zuschlag aus Berlin bekommen haben“, sagte Bürgermeister Michael Lederer. Am Mittwoch hatte ihm Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl die gute Nachricht überbracht. Am Dienstag, 11. Mai, erfolgt in Karlshuld die Übergabe des Beschlusses.

„Ohne den Zuschuss wäre es für uns als Gemeinde nicht möglich gewesen, das Projekt zeitnah zu realisieren“, sagte Lederer. „Jetzt können wir es in Angriff nehmen.“ Zunächst soll eine Machbarkeitsstudie den genauen Sanierungsbedarf klären. „Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr in die Planungen einsteigen können. Vielleicht schaffen wir den Spatenstich bis Ende 2022.“

