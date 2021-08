Karlshuld

vor 2 Min.

Im Haus im Moos gibt es jetzt einen "Klimaladen"

Plus Im „Klimaladen“ im Haus im Moos in Kleinhohenried erfahren Interessenten, wie sich ihr Einkauf auf Umwelt und regionale Wirtschaftskraft auswirkt. Was die Ausstellung noch bietet.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bietet Führungen zum „Klimaladen“ an. Einzelpersonen und Gruppen haben bis Ende September die Möglichkeit, im Haus im Moos einen Einblick in den CO2-Abdruck des Einkaufens zu erhalten. Referenten zeigen in kostenlosen Führungen, wie klimafreundliches Einkaufen geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

