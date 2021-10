Karlshuld

vor 49 Min.

Karlshuld: Entscheidung zu Christkindlmarkt verschoben

Einen Christkindlmarkt wie hier in der Neuburger Altstadt soll es heuer auch in Karlshuld geben.

Plus Der Volksfestplatz in Karlshuld soll heuer Schauplatz für einen Christkindlmarkt werden. Eigentlich wollte Stefan Tarnick seine Pläne kürzlich dem Gemeinderat vorstellen. Warum daraus nichts wurde.

Von Katrin Kretzmann

Wie bereits berichtet, soll in Karlshuld heuer ein Christkindlmarkt stattfinden. Ein entsprechender Antrag kommt von Stefan Tarnick, der den Markt von 2. bis 6. Dezember auf dem Volksfestplatz ausrichten will. Eigentlich sollte sich der Gemeinderat dem Thema in seiner Sitzung am Montagabend widmen. „Aber ich denke, dass wir noch ein paar Details besprechen und überarbeiten müssen, darunter das Sicherheitskonzept, und in der nächsten Sitzung noch mal darüber sprechen“, sagte Bürgermeister Michael Lederer und ergänzte: „Es wäre aber generell eine Bereicherung für die Gemeinde Karlshuld, wenn es wieder einen Christkindlmarkt geben würde.“

