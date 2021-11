Karlshuld: Gemeinde lehnt Christkindlmarkt auf Moorversuchsgut ab

Der Karlshulder Gemeinderat stellt das ehemalige Moorversuchsgut nicht als Schauplatz für einen Christkindlmarkt nicht zur Verfügung. Es sei aufgrund der aktuellen Lage nicht vertretbar, sagte Bürgermeister Lederer. Veranstalter Stefan Tarnick gibt aber noch nicht auf.

Erst sollte er auf dem Volksfestplatz stattfinden, dann auf dem alten Moorversuchsgut und nun hat die Gemeinde ihr Veto zum Christkindlmarkt in Karlshuld eingelegt. Im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Montag hat sich das Gremium dagegen ausgesprochen, das Gelände für die Ausrichtung des Marktes zur Verfügung zu stellen. Für Bürgermeister Michael Lederer (FW) war es eine „schwere Entscheidung, aber in Anbetracht der Situation ist das einfach nicht machbar“. Veranstalter Stefan Tarnick hält aber weiter daran fest, einen Markt in Karlshuld von 2. bis 6. Dezember stattfinden zu lassen.

Karlshulder Christkindlmarkt braucht einen neuen Standort

"Ich werde nicht aufgeben", sagte Tarnick gegenüber unserer Zeitung. Er habe bereits ein Privatgrundstück in Karlshuld in Aussicht, das Schauplatz für einen Christkindlmarkt werden könnte. Mehr will er aber noch nicht verraten, da noch finale, behördliche Entscheidungen ausstehen. Die Entscheidung des Gemeinderats respektiere er allerdings voll und ganz. Im gleichen Zug betont Tarnick, dass er, sollte sein Markt stattfinden können, alles machen werde, "um die Gesundheit aller zu schützen und die vorgegebenen Maßnahmen einzuhalten".