Karlshuld

18:00 Uhr

Karlshuld: Kita und Schule bekommen Lüftungsanlagen

Plus Für die Ausstattung der Karlshulder Grund- und Mittelschule gab es vom Gemeinderat bereits den Segen. Nun hat das Gremium auch grünes Licht für die Installation von Lüftungsgeräten in der Kindertagesstätte gegeben.

Von Katrin Kretzmann

Die Kindertagesstätte in Karlshuld wird mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Das hat der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen. Rund 500.000 Euro sollen dafür investiert werden. Der Antrag auf Zuschuss ist laut Bürgermeister Michael Lederer (FW) bereits gestellt, eine Förderung von 80 Prozent steht dabei in Aussicht. „Unser Ziel ist eine zeitnahe Umsetzung im Jahr 2022“, sagt der Rathauschef.

