Karlshuld - Schwetzingen: Ein Platz als Zeichen der Verbundenheit

Plus Im Karlshulder Ortsteil Neuschwetzingen wurde der "Schwetzinger Platz" eingeweiht. Den ziert das wohl schönste Bushäusl Bayerns, Deutschlands oder gar der ganzen Welt und des Weltalls - meinten jedenfalls die gut gelaunten Redner beim Festakt.

Das schönste Bushäusl Bayerns, Deutschlands oder gar der ganzen Welt und des Weltalls? Gut gelaunt überboten sich die Redner mit Superlativen beim Festakt, mit dem der Schwetzinger Platz in Karlshuld am Samstagnachmittag feierlich eingeweiht wurde. Coronabedingt hatten die Neuschwetzinger lange darauf warten müssen, bewiesen nun aber umso mehr, dass sie zünftig zu feiern wissen - mit Böllerschützen, Blaskapelle Karlshuld, kurzer Andacht und Segnung des Platzes durch die Ortspfarrer Paul Igbo und Johannes Späth, Fahnen hissen sowie lang vermisstem geselligem Beisammensein mit Spanferkel und Schätzspiel.