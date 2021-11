Karlshuld: Wer hat den schönsten Vogel?

Plus In Karlshuld haben sich 53 Vogelzüchter bei der 44. Offenen Donaumoosmeisterschaft miteinander gemessen. Wer die prächtigsten Tiere hatte und welche Gastvereine unter den Teilnehmern waren.

In Karlshuld war die Vereinshalle des Vogelzucht- und Schutzvereins für zwei Tage die Anlaufstelle für Vogelfreunde aus nah und fern. 700 bunt gefiederte Tiere gab es bei der 44. Offenen Donaumoosmeisterschaft zu sehen. Für alle Vereinsmitglieder waren diese zwei Tage ein großer Erfolg, wenn man die Vielfalt der Rassen und Farben sowie die Zuchterfolge der 53 Aussteller Revue passieren lässt.