Karlshuld feiert seine Freundschaft mit Beška

Plus Zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Karlshuld und dem serbischen Beška wird im Haus im Moos eine Ausstellung einer talentierten Malerin eröffnet, die im Ersten Weltkrieg hingerichtet wurde.

Eineinhalb Jahre verspätet, dafür vielleicht mit noch mehr Freude, Herzlichkeit, vor allem aber Humor und Augenzwinkern, feierten die Karlshulder mit ihren Gästen aus Beška das zehnjährige Bestehen ihrer Gemeindepartnerschaft im Haus im Moos. Der serbische Konsul ließ sich zwar entschuldigen – aus wichtigem Grund, wie der Karlshulder Partnerschaftsbeauftragte Karl-Heinz Wendel betonte –, dafür war der oberbayerische Bezirkstag mit stellvertretendem Bezirkstagspräsidenten Michael Asam und Bezirksrätin Martina Keßler vertreten.