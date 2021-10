Karlshulder Christkindlmarkt: Ehemaliges Moorversuchsgut statt Volksfestplatz

Plus Eigentlich soll der Christkindlmarkt in Karlshuld auf dem Volksfestplatz stattfinden. Doch nun soll es das Gelände des ehemaligen Moorversuchsguts werden. Warum das für Bürgermeister Lederer die "beste Lösung ist".

Heuer soll es von 2. bis 6. Dezember einen Christkindlmarkt auf dem Volksfestplatz in Karlshuld geben, so der Stand der Dinge – bis jetzt. Nach einem Treffen von Gemeinderäten, Bürgermeister Michael Lederer und Veranstalter Stefan Tarnick wandert der Schauplatz für den Markt auf die andere Straßenseite, genauer gesagt auf das Gelände des ehemaligen Moorversuchsguts. „Das Ambiente ist dort viel schöner“, sagt der Rathauschef. „Und wir haben den Vorteil der Überdachung.“