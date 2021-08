Karlshulder fürchtet sich vor Einbrecher - doch es war wohl nur der Nachbar

Ein Mann aus Karlshuld glaubt, einen Einbrecher in seinem Haus zu haben, sperrt sich in seinem Zimmer ein und ruft die Polizei. Doch die kann schnell Entwarnung geben.

Ein 27-jähriger Karlshulder verständigte am frühen Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, die Polizei. Er war laut Polizeiangaben der festen Überzeugung, dass sich gerade (ein) Einbrecher im Erdgeschoss seines Reihendoppelhauses aufhalten würde(n). Er oder sie müssten sich über die nicht verschlossene Terrassentüre Zutritt verschafft haben. In dieser Annahme sperrte sich der Mann im ersten Stock in ein Zimmer ein und wartete dort auf die eintreffenden Polizeistreifen. Die konnten schnell Entwarnung geben. Weder konnte ein Eindringling, noch Einbruchsspuren oder offensichtliche Veränderungen festgestellt werden. Alle Wertsachen des Mannes waren unangetastet.

Karlshuld: Mann ruft Polizei wegen vermeintlichem Einbrecher

Naheliegend ist laut Polizei, dass es sich bei den verdächtigen Wahrnehmungen des Mannes lediglich um seinen Nachbarn in der angrenzenden Doppelhaushälfte gehandelt hat, der sich für die Arbeit fertig machte.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang aufmerksam und wachsam zu sein. Scheuen Sie sich nicht, Verdächtiges umgehend über Notruf der Polizei mitzuteilen. Haben Sie dabei auch angrenzende Grundstücke im Auge. Im besten Fall handelt es sich – wie in diesem Fall – um falschen Alarm, im Ernstfall kann eine zeitnahe Verständigung der Polizei über die Ergreifung von Tätern entscheiden. (nr)