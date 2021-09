Karlshuld

17:30 Uhr

Karlshulder steigen beim Stadtradeln fleißig in die Pedale

Plus In der Donaumoosgemeinde radelten 288 Teilnehmer 96.332 Kilometer in drei - allerdings verregneten - Juliwochen. Ein Team lag am Ende des diesjährigen Stadtradelns in Karlshuld eindeutig vorne.

Von Andrea Hammerl

Mit 96.332 geradelten Kilometern haben sich 288 Karlshulder Radler den vierten Platz in der Stadtradel-Wertung für Kommunen unter 10.000 Einwohnern in Bayern erobert – vorläufig jedenfalls. Abgerechnet wird erst zum Ende des Wettbewerbs Stadtradeln Anfang Oktober. Deutschlandweit steht die Moosgemeinde aktuell auf Rang 13.

