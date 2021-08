Kiesabbau in Kochheim: Bürgerverein geht auf die Barrikaden

Plus Vor dem Karlshulder Ortsteil wird schon seit vielen Jahren von der Firma Schimmer Kies abgebaut. Der neue Regionalplan sieht nun eine weitere, riesige Abbaufläche gegenüber vor. Der Bürgerverein geht deshalb auf die Barrikaden.

Es war Ende Mai 2017, als das Genehmigungsverfahren für einen Kiesabbau bei Kochheim auf Eis gelegt wurde. Die Firma Wittmann Kies + Beton GmbH (mittlerweile Märker Gruppe/Zement), die neben der kleinen Ortschaft in Richtung Wald auf 42 Hektar aktiv werden wollte, hatte selbst den Antrag dafür gestellt, das Verfahren einzustellen. Bereits im Januar dieses Jahres wurden Änderungen im Regionalplan der Region 10 beschlossen, die Kiesabbauflächen darin neu kartiert. Erst im Juli erfuhr auch der Bürgerverein in Kochheim von den Plänen – und ist entsetzt.