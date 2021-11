Karlshuld

vor 48 Min.

Nach Rückzug der Gemeinde: Stefan Tarnick will Christkindlmarkt in Karlshuld weiterhin ausrichten

Plus Der Karlshulder Gemeinderat hat sein Angebot zurück gezogen, das alte Moorversuchsgut als Schauplatz für einen Christkindlmarkt zur Verfügung zu stellen. Veranstalter Stefan Tarnick hält aber daran fest, einen Markt auszurichten. Eine geeignete Fläche hat er bereits gefunden.

Von Katrin Kretzmann

Erst sollte er auf dem Volksfestplatz stattfinden, dann auf dem alten Moorversuchsgut und nun hat die Gemeinde ihr Veto zum Christkindlmarkt in Karlshuld eingelegt. In der Gemeinderatssitzung am Montag hat sich das Gremium gegen die Ausrichtung des Marktes ausgesprochen. Für Bürgermeister Michael Lederer (FW) war es eine „schwere Entscheidung, aber in Anbetracht der Situation ist das einfach nicht machbar“. Veranstalter Stefan Tarnick hält aber weiter daran fest, einen Markt in Karlshuld stattfinden zu lassen.

