Naturschutz: Wo könnten im Donaumoos Photovoltaikanlagen entstehen?

Plus Naturschützer nehmen zum Photovoltaik-Ausbau im Donaumoos Stellung. Den Moorschutz als Klimaschutz sehen sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Was sie fordern.

Eine bisher noch nicht dagewesene Häufung von Photovoltaik-Projekten werde derzeit an die einzelnen Gemeinden des Donaumooses herangetragen, beobachten die Vertreter der Naturschutzverbände im Landkreis und der Interessengemeinschaft „Zukunft Schorner Röste“. „Wir begrüßen und fordern den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland“, erklärt Günter Krell vom Bund Naturschutz. Dafür sei aber nicht jede Fläche geeignet.