Karlshuld

vor 21 Min.

Nigeria-Hilfsprojekt von Pfarrer Paul Igbo kommt voran

Schülerinnen und Schüler lernen in der Felix Makir Igbo Memorial Akademie in Naka, die vom Förderverein Tar kar Ada unterstützt wird.

Plus Im Gegensatz zu anderen Vereinen hatte der Förderverein Tar kar Ada zuletzt keine Spendeneinbußen. Eine neue Mehrzweckhalle in Igbos Heimat Nigeria wurde jetzt eingeweiht. Was als Nächstes ansteht.

Von Andrea Hammerl

Es läuft gut für die vom Karlshulder Pfarrer Paul Igbo in seiner Heimat in Naka in Nigeria errichtete Schule. Die Felix Makir Igbo Memorial Akademie hat eine Mehrzweckhalle erhalten, die im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde, die Einweihungsfeier wurde coronabedingt verschoben. „Aber die Abschlussfeier, die im Juli coronabedingt nicht stattfinden durfte, ist jetzt im Oktober nachgeholt und in der Mehrzweckhalle gefeiert worden“, ergänzte Pfarrer Igbo.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .